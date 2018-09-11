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استقالة العقيل من رئاسة الشباب .. وتكليف خالد البلطان لموسم واحد

استقالة العقيل من رئاسة الشباب .. وتكليف خالد البلطان لموسم واحد
http://almnatiq.net/?p=630169
المناطق - الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، قبول استقالة أحمد العقيل من رئاسة نادي الشباب، وتكليف خالد البلطان برئاسة النادي لمدة عام.

وتولى العقيل منصبه أواخر العام الماضي، فيما سيعود البلطان إلى الوسط الرياضي للمرة الأولى منذ مايو 2014 عندما أعلن استقالته من رئاسة نادي الشباب.

وسبق للبلطان رئاسة النادي العاصمي على فترتين، الأولى موسم 2005-2006 وحقق خلالها الفريق الدوري، وعاد في 2007 ليتولى الرئاسة وحقق خلالها بطولة كأس الملك 3 مرات، بالإضافة إلى كأس الأمير فيصل بن فهد والدوري السعودي.

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