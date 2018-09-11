حقق الطالبان عبد الكريم خالد الحليفي ونواف الجعيد 4 ميداليات ذهبية وفضية في البطولة العربية للأشبال والبراعم لسلاح المبارزة والتي أقيمت مؤخرا في الأردن . واستطاع الطالب الحليفي تحقيق ميدالية ذهبية وأخرى فضية في سلاح المبارزة فيما حقق الجعيد ميدالية ذهبية وفضية في سلاح الشيش . واستقبل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الطالبان بحضور رئيس قسم التربية البدنية ضيف الله الثقفي ومدير المنتخبات بالهية العامة للرياضة حاسن القرشي والمدرب ، حيث قدم اللهيبي التهنئة لهما على ما حققوه من إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات تعليم الطائف ، ومشيدا بمشاركتهما في هذه البطولة وتمثيلهما للوطن خير تمثيل مبديا فخره واعتزازه بما تحقق من إنجاز يضاف إلى الإنجازات السابقة . وقدم اللهيبي شكره وتقديره لأسرة الطالبين ودورهم التربوي الفاعل في توفير وتهيئة كافة الظروف الملائمة لأبنائهم لتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج ، كما قدم شكره للمدرسة وقسم التربية البدنية والمدرب وكذلك للهيئة العامة للرياضة على دعهم وتحفيزهم للطلاب للمشاركة في هذه المنافسات متمنياً للجميع مزيدا من الابداع والتألق.
الحليفي والجعيد يحققان عدد من الميداليات في البطولة العربية للمبارزة فى الأردن
الرياضة
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