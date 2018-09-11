الحليفي والجعيد يحققان عدد من الميداليات في البطولة العربية للمبارزة فى الأردن

المناطق - عادل الزهراني

حقق الطالبان عبد الكريم خالد الحليفي ونواف الجعيد 4 ميداليات ذهبية وفضية في البطولة العربية للأشبال والبراعم لسلاح المبارزة والتي أقيمت مؤخرا في الأردن . واستطاع الطالب الحليفي تحقيق ميدالية ذهبية وأخرى فضية في سلاح المبارزة فيما حقق الجعيد ميدالية ذهبية وفضية في سلاح الشيش . واستقبل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الطالبان بحضور رئيس قسم التربية البدنية ضيف الله الثقفي ومدير المنتخبات بالهية العامة للرياضة حاسن القرشي والمدرب ، حيث قدم اللهيبي التهنئة لهما على ما حققوه من إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات تعليم الطائف ، ومشيدا بمشاركتهما في هذه البطولة وتمثيلهما للوطن خير تمثيل مبديا فخره واعتزازه بما تحقق من إنجاز يضاف إلى الإنجازات السابقة . وقدم اللهيبي شكره وتقديره لأسرة الطالبين ودورهم التربوي الفاعل في توفير وتهيئة كافة الظروف الملائمة لأبنائهم لتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج ، كما قدم شكره للمدرسة وقسم التربية البدنية والمدرب وكذلك للهيئة العامة للرياضة على دعهم وتحفيزهم للطلاب للمشاركة في هذه المنافسات متمنياً للجميع مزيدا من الابداع والتألق.