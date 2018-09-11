حكومة الوفاق الليبية ترفع حالة التأهب في العاصمة طرابلس

المناطق - واس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، حالة الطوارئ مجدداً بعد الهجوم الإرهابي على مقر مؤسسة النفط في طرابلس، في حين أكدت وزارة الصحة ارتفاع ضحايا الهجوم إلى أربعة قتلى وعشرة جرحى.

وأوضحت وزارة الداخلية الليبية في بيان لها، أنها رفعت حالة التأهب الأمني إلى أقصى درجات الاستعداد، مطالبة المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الأمن بالتبليغ عن أي أعمال مشبوهة أو خروقات أمنية.

وكانت قوة الردع الخاصة وهي إحدى أهم الكتائب الأمنية التابعة للوزارة، نشرت صوراً قالت إنها أخذتها من كاميرات المراقبة بمقر المؤسسة، تُظهر ثلاثة أشخاص من ذوي البشرة السمراء يرتدون سترات متفجرة قاموا بالرماية داخل المؤسسة وقاموا بتفجير أنفسهم ولم تتضح جنسياتهم إلى حد هذه اللحظة، لكنها أكدت أنهم من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، رغم أن الأخير لم يتبن الهجوم حتى الآن.