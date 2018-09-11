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واشنطن: موسكو وطهران ودمشق لا تريد حلا سياسيا في سوريا

واشنطن: موسكو وطهران ودمشق لا تريد حلا سياسيا في سوريا
http://almnatiq.net/?p=630188
المناطق - وكالات

قالت المندوبة الدائمة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا وإيران وحكومة دمشق لا تريد تسوية النزاع في سوريا بطرق سياسية.

وقال هايلي خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي حول سوريا، بطلب من روسيا لمناقشة نتائج قمة “ثلاثية أستانا” في طهران: “سمعنا الكثير من الكلام، لكننا لم نر أفعالا تدل على اهتمام إيران وروسيا ونظام بشار الأسد بالتسوية السياسية. وكل ما رأيناه هو تصرفات جبناء مهتمين بغزو إدلب بطريقة دموية”.

وفي إشارة إلى نتائج جهود الدول الثلاث الضامنة للهدنة في سوريا ضمن “صيغة أستانا”، اعتبرت هايلي أن “مسيرة أستانا فشلت”، لأنها لم تسفر عن وقف العنف أو بلورة الحل السياسي للنزاع.

وشددت المندوبة الأمريكية على أن الولايات المتحدة تقف بكل حزم “ضد أي تصعيد في إدلب”.

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