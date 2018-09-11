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رئيس بلدية الخفجي يتفقد المشاريع التي تنفذها البلدية

رئيس بلدية الخفجي يتفقد المشاريع التي تنفذها البلدية
http://almnatiq.net/?p=630214
المناطق - سطام الفروان

تفقد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن جزام الحميداني، مؤخرا، مشاريع السفلته التي تنفذها البلدية بالمحافظة ومستوى النظافة بالأحياء السكنية ودورات المياه بالواجهة البحرية، وذلك من خلال جولة تفقدية رافقه فيها المشرف على المشاريع والصيانة حمود بن مقبول الشراري، ومراقب النظافة عبدالله بن عبدالرحمن الفرشان.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن هذه الجولة التفقدية على مشاريع السفلتة تأتي للاطلاع المباشر على مستوى نظافة الأحياء السكنية ودورات المياه بالواجهة البحرية، وكذلك للاطلاع على سير المشاريع والتأكد من استمرار المشروع وعدم وجود عقبات تؤخر تسليم المشاريع بالوقت المحدد له للاستفادة منه، كما تأتي أيضا للتأكد من نظافة الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، و شملت الجولة دورات المياه بالواجهة البحرية للتأكد من نظافتها، حيث تم الانتهاء من إنشاء دورات المياه وتفعيل عدد ٢ من أصل 4 وجاري العمل على تفعيل دورات المياه الأخرى بعدد ٢ خلال الفترة القادمة.

وأكد المهندس ” الحميداني ” بأن البلدية حريصة كل الحرص على تقديم الخدمات البلدية وتوفير سبل الراحة لخدمة المواطنين والمقيمين في المحافظة والمراكز التابعة لها .

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