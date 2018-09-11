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بعد الحريق الغاضب.. إيران تنقل القنصلية لمقر جديد بالبصرة

بعد الحريق الغاضب.. إيران تنقل القنصلية لمقر جديد بالبصرة

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بعد الحريق الغاضب.. إيران تنقل القنصلية لمقر جديد بالبصرة

بعد الحريق الغاضب.. إيران تنقل القنصلية لمقر جديد بالبصرة
http://almnatiq.net/?p=630236
المناطق - وكالات

أعلنت السفارة الإيرانية في العراق نقل قنصليتها إلى مقر جديد في مدينة البصرة، الثلاثاء، بعد أن أضرم متظاهرون النار في المقر السابق منذ أربعة أيام.

وصرح سفير إيران لدى العراق إيرج مسجدي، الثلاثاء، في مقر االقنصلية الجديدة الواقع قرب القصور الحكومية في شارع الكونيش، في المدينة، أن مبنى القنصلية القديم “احترق بالكامل”، بعدما اقتحمه متظاهرون غاضبون وأحرقوه بالكامل.

وكانت الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة الغنية بالنفط بسبب فقر الخدمات وتلوث مياه الشرب قد تحولت إلى إدانة الطبقة السياسية في العراق بالكامل، فضلا عن إيران التي تملك نفوذا كبيرا على السياسيين.

وأضرم محتجون غاضبون النار في كل مبنى حكومي تقريبا في البصرة الأسبوع الماضي فضلا عن مكاتب مليشيات مدعومة من إيران تعمل في المدينة.

وعاد المحتجون إلى الشوارع ليلة الاثنين للهتاف ضد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني.

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