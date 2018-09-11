بالفيديو.. إسبانيا تمزق شباك كرواتيا بسداسية نظيفة

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http://almnatiq.net/?p=630242
المناطق - الرياض

حقق المنتخب الإسباني لكرة القدم فوزا عريضا على نظيره الكرواتي وصيف بطل العالم 6-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة A4 في دوري الأمم الأوروبية.

وتناوب على تسجيل سداسية أصحاب الأرض كل من ساول نيغويز وماركو أسينسيو ولوفري كالينيتش خطأ في مرماه ورودريغو مورينو وسيرخيو راموس وإيسكو في الدقائق 24 و33 و35 و50 و57 و70 على التوالي.

وبهذا الفوز، عززت إسبانيا صدارتها لمنتخبات المجموعة الرابعة من المستوى الأول A بـ6 نقاط، بعد فوزها في الجولة الأولى على إنجلترا في عقر دارها 2-1.

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