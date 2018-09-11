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محافظ القرى يعقد اجتماعاً مع مسؤولي المحافظة لمناقشة استعدادات الاحتفال باليوم الوطني 88

محافظ القرى يعقد اجتماعاً مع مسؤولي المحافظة لمناقشة استعدادات الاحتفال باليوم الوطني 88

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محافظ القرى يعقد اجتماعاً مع مسؤولي المحافظة لمناقشة استعدادات الاحتفال باليوم الوطني 88

محافظ القرى يعقد اجتماعاً مع مسؤولي المحافظة لمناقشة استعدادات الاحتفال باليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=630247
المناطق-الباحة

عقد محافظ القرى خالد بن عبد الله العبيلان، صباح اليوم الثلاثاء في صالة الاجتماعات بالمحافظة اجتماعاً مع مديري ورؤساء الإدارات والدوائر الحكومية والأهلية المدنية ، وذلك لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بالوطني للمملكة 88 ، والذي يصادف يوم الاحد بعد القادم 13 محرم من العام 1440 الموافق 23 سبتمبر / أيلول من العام 2018..

وقد بدأ الإجتماع بتأكيد محافظ القرى على أهمية هذه المناسبة السنوية التي يستعيد فيها المواطن ملاحم البطولات ، وتم على ضوئها توحيد هذه الأرض المباركة على يد المغفور له بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه – عام 1351 / 1932 ، وما تحقق على يد ابنائه البررة من بعده ملوك البلاد حتى عهد ولي الأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – وما ينبغي على كل مواطن ومسؤول في أحياء هذه المناسبة الغالية ، وما يجب عليهم تجاه النشء من تعزيز القيم والمفاهيم الوطنية ، وحمايتهم من أيدي التطرف.

وتناول الاجتماع استعراض الفعاليات التي ستنفذها كافة الجهات المعنية بالمحافظة ، كما تم تحديد احتفال أهالي المحافظة والذي سيقام بهذه المناسبة ، وبمشاركة الإدارات والدوائر الحكومية في التنظيم.

وفي ختام الاجتماع شدد محافظ القرى على ضرورة حضور جميع مسؤولي المحافظة ومشائخ القبائل لحفل اليوم الوطني ، وحث مدير مكتب التعليم ومدير الأوقاف والمساجد ، على تنبيه منسوبي الجهتين من مشرفين ومشرفات وقادة وقائدات مدارس ومعلمين ومعلمات وخطباء مساجد لاهمية هذه المناسبة وحضور الاحتفال باليوم الوطني والفعاليات المصاحبة ، أيماناً في غرس مفاهيم الوطنية والأمن الوطني والفكري في نفوس الطلاب والمواطنين ، من خلال المناشط المختلفة التي تقيمها المدارس ومكتب الدعوة طوال العام..

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