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637 مليار ريـال ديون الشركات المدرجة بنهاية الربع الأول.. تراجعت 2.1 %

637 مليار ريـال ديون الشركات المدرجة بنهاية الربع الأول.. تراجعت 2.1 %
http://almnatiq.net/?p=630256
المناطق - الرياض

تراجع إجمالي ديون الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 637.1 مليار ريال، وبنسبة بلغت 2.1 في المائة، بما يعادل 13.74 مليار ريال، مقارنة بـ 650.8 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2017.

ووفقا لـ”الاقتصادية” فإن إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة بنهاية الربع الأول من 2018، تعادل 16.2 في المائة من إجمالي الأصول البالغة 3.9 تريليون ريال.

كما تعادل الديون 57.7 في المائة من إجمالي حقوق المساهمين البالغة 1.1 تريليون ريال، مسجلة تراجعا بنحو 6.4 في المائة، مقارنة بـ 64.1 في المائة بنهاية الربع الرابع من 2017، وذلك يعود إلى نمو حقوق المساهمين.

وفي مؤشر إيجابي للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم، تعد نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول وإجمالي حقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من العام الجاري هي الأدنى خلال عام وربع العام وذلك بحسب البيانات المتوافرة.

وبلغت نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول 18.5 في المائة نهاية الربع الأول من العام الماضي، ثم 18.2 في المائة نهاية الربع الثاني، و18.6 في المائة نهاية الربع الثالث، 16.6 في المائة نهاية الربع الرابع من 2017.

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