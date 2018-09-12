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أمريكا تهدد إيران: سنرد بشكل سريع وحاسم على أي هجوم في العراق

أمريكا تهدد إيران: سنرد بشكل سريع وحاسم على أي هجوم في العراق
http://almnatiq.net/?p=630262
المناطق - وكالات

حذرت الولايات المتحدة إيران من أنها “سترد بشكل سريع وحاسم” على أي هجمات يشنها وكلاء طهران في العراق، وتؤدي إلى إصابة أميركيين، أو إلحاق أضرار بمنشآت أميركية.

واتهم بيان للمكتب الإعلامي للبيت الأبيض إيران بأنها لم تمنع الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على القنصلية الأميركية في البصرة ومجمع السفارة الأميركية في بغداد.

وكان النظام الإيراني قد وجه، الثلاثاء، على لسان قائد جيشه، رسالة إلى الحكومة العراقية المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق، انطوت على تهديد مبطن باستعمال القوة العسكرية في أراضيهما، وذلك بعد أيام من قصف الحرس الثوري لمناطق في الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

وطالبت إيران في رسالتها بتسليم من وصفتهم بـ” الإرهابيين الانفصاليين”، في إشارة إلى مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الذي تعرضت مواقعه لقصف الحرس الثوري التابع لنظام الملالي، الجمعة، الأمر الذي أسفر عن سقوط 14 قتيلا وعددا من الجرحى.

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