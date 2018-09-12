رقم ضخم لعدد الجوعى في العالم .. 821 مليون شخص

المناطق - وكالات

قالت وكالات الأمم المتحدة في تقرير ينتقد ارتفاع معدلات الجوع في العالم إن نحو 821 مليون شخص، أي واحد من كل تسعة أشخاص في العالم، لم يكن لديه الطعام الكافي في عام 2017.

ووفقا للتقرير الذي حمل اسم ” وضع الأمن الغذائي والتغذية في العالم” فإن ” الجوع في العالم في تصاعد على مدار الثلاثة أعوام الماضية، ليعود إلى مستويات عقد مضى”.

وحذر التقرير من أنه ” يبدو أن سوء التغذية و عدم الأمن الغذائي الحاد يتزايد في معظم أقاليم أفريقيا بالإضافة إلى أمريكا الجنوبية، في حين يتسم وضع سوء التغذية في معظم مناطق آسيا بالاستقرار”.

وصنفت منطقة أفريقيا الشرقية، التي تضم دولا تشهد صراعات مثل اريتريا وجنوب السودان، على أنها المنطقة الأكثر تضررا، حيث أن 31.4% من مواطنيها يعانون من سوء التغذية.

ويشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للأطفال ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي يشتركون معا في إصدار التقرير السنوي. وكانت الأمم المتحدة قد رصدت ارتفاع معدل الجوع لأول مرة العام الماضي.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن الصراعات والتدهور الاقتصادي والكوارث الطبيعية هى المسؤولة عن هذا الاتجاه السلبي ، حيث أعربت الوكالات عن قلقها إزاء تعرض هدف الأمم المتحدة بأن يصل معدل الجوع لصفر بحلول عام 2030 للخطر.