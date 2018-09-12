الحوثيون يلجؤون إلى المخدرات لتمويل عملياتهم

المناطق - وكالات

قال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي،إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تتاجر بالمخدرات لتمويل عملياتها الإرهابية.

وأوضح المالكي، أنه تم ضبط أكثر من 275 كيلوغراما من المخدرات، التي تم تسهيل دخولها إلى بعض المناطق التي يشرف عليها الحوثيون، مضيفا أن “هذه المليشيات تتاجر في المخدرات لتمويل عملياتها الإرهابية”.

وتابع أن “المخدرات تستهدف الشباب للسيطرة على عقولهم حيث يتم تهريبها إلى العاصمة صنعاء بالتعاون مع جهات خارجية مثل حزب الله الإرهابي”.

ويواصل الجيش الوطني اليمني تقدمه على مختلف جبهات اليمن، كما أن مديرية الدريهمي محاصرة من كل الجهات وتم قطع خطوط إمداد الحوثيين في المنطقة.