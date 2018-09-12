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باكستان تحذر الهند من انتهاكاتها لحدودها

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باكستان تحذر الهند من انتهاكاتها لحدودها

باكستان تحذر الهند من انتهاكاتها لحدودها
http://almnatiq.net/?p=630293
المناطق - وكالات

حذرت باكستان من انعكاس انتهاكات الهند لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين سلباً على الأمن الإقليمي.

وأوضح المتحدث بأسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل بأن استمرار القوات الهندية في قصف المناطق الحدودية الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير يهدد الأمن والسلام الإقليمي وقد تؤدي إلى سوء تقدير استراتيجي بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا باكستان والهند.

وحث الهند على ضرورة الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في عام 2003، والحفاظ على السلام في المنطقة.

كما دعا الهند إلى السماح لفريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان (UNMOGIP) بالوصول إلى الجانب الهندي من إقليم كشمير ليتمكن الفريق من أداء الدور المناط إليه وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من جهة أخرى أوضح متحدث الخارجية الباكستانية إنه تم اليوم استدعاء نائب السفير الهندي، وتم تسلميه احتجاجاً قوياً بشأن الانتهاكات الأخيرة لوقف إطلاق النار من جانب القوات الهندية على الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

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