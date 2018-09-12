تنمية حائل الاجتماعية تشارك في فعاليات اليوم الوطني 88

المناطق - حائل

عقد اليوم الثلاثاء بمقر مركز التنمية الإجتماعية في منطقة حائل الاجتماع الثالث لمناقشة اللجان العاملة في الاحتفاء باليوم الوطني88 والذي تشارك خلاله فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة تحت اشراف مركز التنمية الاجتماعية

واستعرض الاجتماع خطط المركز للتحضير النهائي لفعاليات اليوم الوطني 88 والذي سيقام في موقع حديقة السلام بعد موافقة وتعميد امارة المنطقة

وأكد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة حائل المشرف على الاحتفاء باليوم الوطني/ الأستاذ فهد الثنيان خلال كلمته في الاجتماع استعداد المركز ولجان التنمية والجمعيات في المنطقة بالمشاركة لإقامة الفعاليات والمعارض في اليوم الوطني (88) للعام الحالي 1440

موضحا أنه سيكون لنا مشاركة فعالة تمثل مركز التنميه وفروع الوزاره والجمعيات واللجان بحائل باليوم الوطني88 حيث تم تحديد مكان الفعاليات في حديقة السلام وتم اسناد التنظيم مع القطاع الخاص حسب الرؤيه اشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي ممثلة في مؤسسة ارض الخيالة لتنظيم الفعاليات مما يدعم المشاركة بصورة أشمل كون ان هذه المناسبة الوطنية غالية على قلب كل مواطن،

مثمنا دعم ومتابعة المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستاذ فريح بن محمد العياد لكل ما يساند مهام اللجان والقيام في أدوارها المنوطة

فيما اشار الثنيان عن مهام اللجان المشكلة بالمناسبة

وكشف عن حجم الفعاليات بحزمة برامج تمثل مشاركة جهات اللجان والجمعيات وبتنظيم من المؤسسة التي اسندت لها المهام

بعدها تناول المجتمعون جملة كبيرة من النقاشات والتساؤلات حول حجم المشاركة وظرورة ابرازها بالصورة الرائعة التي تعكس مدی أنشطة وبرامج لجان التنمية والجمعيات الخيرية .