أمانة حائل تحصد جائزتي التميز والإبداع من أمير المنطقة

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حققت أمانة منطقة حائل جائزتي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل “للإبداع والتميز” وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أثناء الحفل الذي أقامته أمانة منطقة حائل بمناسبة افتتاح عدداً من المشاريع البلدية والخدمية بمدينة حائل حيث منح سموه الكريم أمانة منطقة حائل جائزة “الإبداع” والتي تعنى بالإدارات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والأهلية , والتي يهدف سموه الكريم من الجائزة رفع مستوى أداء مشاريع المنطقة ورقي مخرجاتها لتكون دافعاً للتنافس بين الإدارات في خدمة الصالح العام , وتسلمها من سموه الكريم أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس وذلك لاستحقاق امانة المنطقة بكل جدارة لهذه الجائزة مثمناً سموه الدور الذي تقوم به أمانة منطقة حائل ومنسوبيها في الجد بالعمل والتفاني بالأداء.

كما منح سموه الكريم جائزة “التميز” لهذا العام وهي على مستوى شخصي لسعادة أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس لتميزه في أعماله ولجهوده الشخصية ومتابعته المستمرة والبناءة وتفانيه في تقديم أفضل الخدمات البلدية للمنطقة وللمواطنين حسب تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

وبدورة وجه سعادة أمين منطقة حائل المهندس ابو راس خالص شكره وامتنانه لمقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة على دعمه ورعايته لكافة أنشطة القطاع البلدي بالمنطقة كما قدم خالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل , وكذلك شكره وتقديره ولمعالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ الذي يخص منطقة حائل بتوجيهاته ومتابعته المستمرة لأمانة المنطقة لتلبية خدمات المواطنين حسب ما يأمله ولاة الأمر حفظهم الله.

كما قدم شكره لرئيس وأعضاء المجلس البلدي ‏بأمانة منطقة حائل ومجلس المنطقة الذين دعموا الأمانة بالمتابعة والمشاركة الإيجابية وذلك بطرح الأفكار الرائعة ومناقشة المشاريع لتتكامل مع أجهزة التنفيذ ليصبح هذا الإنجاز ماثلا في هذه المدينة الفتية.

مضيفاً المهندس ابو راس انه لا يسعني سوى تقديم شكري وامتناني لزملائي في أمانة منطقة حائل فقد كان لهم الجهد الكبير والرائع وبذل كل ما في وسعهم من الجهد خارج وداخل أوقات الدوام ورغبتهم الملحه في النجاح وتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن في هذه المنطقة ولا يفوتني أن أشيد بجهود شركاء النجاح من كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأخص في ذلك مقاولي التنفيذ في الأمانة ونتطلع منهم الى اعمال ذات جودة عالية وفي وقتها المناسب.

حفظ الله لهذا البلد أمنها واستقرارها بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أنه سميع مجيب .