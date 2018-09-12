أمانة حائل تقيم حفل افتتاح عدداً من المشاريع البلدية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل و بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل حفل أمانة منطقة حائل بمناسبة افتتاح عدداً من المشاريع البلدية والخدمية بمدينة حائل .

حيث قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بجولة ميدانية لافتتاح عدداً من المشاريع البلدية التي نفذتها أمانة المنطقة وشملت افتتاح كلاً من مشروع منتزه القصور على محور طريق الجامعة بطول 3500 متر , كذلك مشروع منتزه النافورة في حي المنتزه الغربي المحاذي للجبال المحيطة بالحي بطول 1600 متر

ثم قام سموه بوضع حجر الاساس لمشروع منتزه الملك سلمان بن عبدالعزيز لتحسين وتجميل كفاءة التشجير والجزر المطلة على الشوارع الرئيسية بطول 4000 متر للاتجاهين .

كما وضع سموه الكريم حجر الأساس لمشروع إنشاء مدينة النخيل والتي تعتبر مدينة متكاملة تحوي على أسواق للتمور والخضروات وأسواق للأسر المنتجة والحرفيين بإجمالي 99 مليون ريال و على مساحة 658000م2 وعدد 340 محل داخل مبنى مدينة النخيل الذي يبلغ طوله 500 متر وعرض 64 متر ويتسع لعدد ثمان حارات للحراج وأرصفة للتحميل والتنزيل وعدد 80 محل خارجي مخصص للأسر المنتجة كما خصصت مساحة عشرة آلاف متر مربع للمصانع الغذائية ويوجد مواقع للثلاجات كما تحوي مدينة النخيل على ملاعب وحدائق عامة ومول تجاري وفندق خمس نجوم والتي تم الانتهاء من كامل أعمال السفلتة والإنارة.

كما اطلع سموه على تطوير تحسين مدخل عقدة بطول 2000 متر ومشاريع درء أخطار السيول والأمطار حيث أنهت الأمانة من تنفيذ ماقيمته 151 مليون ريال شملت مشروع إنشاء القناة الجنوبية لوادي عقدة ومشروع أعمال الحماية بحي الشفا والمرحلة الثانية لوادي مشار وجاري العمل على تهذيب وادي الأديرع وترسية مشروع جسر تقاطع وادي الأديرع مع طريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز وكذلك تقاطع الوادي مع طريق الحراج , ويجري حالياً ترسية وتنفيذ مشاريع أخرى تتعلق بدرء أخطار السيول بقيمة إجمالية 278 مليون ريال.

كما دشن سمو أمير المنطقة تطوير مدخل مركز المغواة للاحتفالات الرسمية بطول 4400 متر للاتجاهين وتشجير المنطقة المحيطة بقلعة أعيرف بمساحة وقدرها خمسة وأربعون ألف متراً مربعاً وتنفيذ عدداً من حدائق الأحياء بإجمالي مساحة مائة وخمسين ألف متر مربع وعدد 26 حديقة .

وتم وصول سموه الكريم لمقر الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة والذي اقيم بالحديقة المفتوحة أمام مبنى أمانة المنطقة وتم استعراض المشاريع البلدية المستقبلية ومنهجية الأمانة القادمة فيما يتعلق بالمشاريع والخدمات البلدية , وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم بآيات من الذكر الحكيم , تلى ذلك كلمة ألقاها سعادة أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رأس أوضح فيها أنه من أجل تنمية عمرانية مستدامة قامت أمانة المنطقة بإعداد مخططاتها العمرانية المتمثلة بإعداد المخطط المحلي لمدينة حائل وذكر أنه كان لزاماً على الأمانة أن تنشئ العديد من المرافق والأنشطة داخل المدينة وذلك لتحقيق متطلبات التنمية.

وأوضح أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس أن الأمانة تحتفل هذا اليوم بتدشين مجموعة من المشاريع المنتهية كمرحلة مهمه من مراحل خطتها الاستراتيجية وكذلك وضع حجر الاساس لمجموعة تالية من مشاريعها التطويرية بالمدينة.

وقد وجه سعادة أمين منطقة حائل المهندس ابو راس شكره وامتنانه لمقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة على دعمه ورعايته لكافة أنشطة القطاع البلدي بالمنطقة , كما وجه سعادة أمين منطقة حائل شكره وعرفانه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل , وكذلك شكره وتقديره ولمعالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ الذي خص منطقة حائل بتوجيهاته ودعمه ومتابعته المستمرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حسب تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

تلى ذلك عرض فيلم تعريفي عن مشاريع أمانة منطقة حائل وتم تكريم شركاء النجاح في تنفيذها.

بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل كلمة في هذه المناسبة أشاد فيها بما تقوم به أمانة منطقة حائل من مشاريع خدمية منوهاً بسرعة ودقة الإنجاز ثم أعلن صاحب السمو الملكي أمير المنطقة عن منح جائزة “الإبداع” والتي تعنى بالإدارات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والأهلية “في عامها الأول” وهدف سموه منها رفع مستوى أداء مشاريع المنطقة ورقي مخرجاتها لتكون دافعاً للتنافس في خدمة الصالح العام وقد حصدت أمانة منطقة حائل جائزة الأداء لهذا العام تسلمها من سموه الكريم أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس وذلك لاستحقاق امانة المنطقة بكل جدارة لهذه الجائزة مثمناً الدور الذي تقوم به أمانة منطقة حائل ومنسوبيها .

ثم منح سموه الكريم جائزة “التميز” لهذا العام لسعادة أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس لجهوده الشخصية ومتابعته المستمرة والبناءة و لمدير صحة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري نظير جهوده في مجال الصحة . ثم التقط سموه صوره تذكارية مع منسوبي أمانة منطقة حائل وقدم شكره وتقديره لمنسوبي أمانة المنطقة نظير ما يقومون به من جهود وتفاني.

ثم اطلع سموه على مشاريع الطرق واستمع الى شرح مفصل من قبل وكالة المشاريع في امانة المنطقة , تلى ذلك ازاحة الستار عن اللوحة التذكارية معلناً افتتاح نفق وجسر طريق الملك عبدالعزيز الذي بلغت قيمته الاجمالية ( 114.825.543 ) ريال ويتكون المشروع من نفق بطول ألف متر بامتداد طريق حائل المدينة المنورة بأربع مسارات في كل اتجاه وإنشاء جسر أعلى النفق بارتفاع سبعة أمتار يخدم القادمين من طريق الملك عبدالعزيز إلى طريق القصيم بثلاث مسارات بإجمالي طول 650 متر بالإضافة لإنشاء جسر أعلى النفق بارتفاع 5,5 متر يخدم القادمين من طريق القصيم إلى طريق المدينة بثلاث مسارات وإنشاء فتحة دوران أعلى النفق بارتفاع 5,5 متر يخدم القادمين من طريق المدينة والقادمين من طريق الملك عبدالعزيز , وتم وقوف سموه الكريم على موقع الجسر وأشاد بالإلتزام بالتنفيذ بالمدة المحددة.

هذا وقد حضر الحفل اصحاب المعالي والسعادة مدراء الدوائر الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة وأعضاء المجلس البلدي وعدداً من المسئولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين .