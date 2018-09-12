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أمانة جازان تستنفر طاقاتها وآلياتها لمواجهة آثار الامطار بالمنطقة

أمانة جازان تستنفر طاقاتها وآلياتها لمواجهة آثار الامطار بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=630300
جازان - فضة عطيف

هطلت مساء البارحة امطار من متوسطة الى غزيرة على مدينة جيزان ومحافظات المنطقة مصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية نتج عنها تساقط بعض الاشجار وعدد قليل من اعمدة الإنارة وبعض اللوحات الدعائية ، وقد استنفرت امانة منطقة جازان وجميع البلديات المرتبطة بها جميع طاقاتها ، حيث قامت فرق الطوارئ والكوارث والأزمات بمباشرة مهام عملها لتنفيذ الخطط المرسومة لهذه الحالات بتوجيه ومتابعة من قبل امين منطقة جازان ، حيث قامت الفرق الميدانية بالتأكد من تصريف مياه الأمطار عبر شبكة قنوات التصريف مروراً بمحطة التجميع والطرد في محطة تصريف مياه الامطار بمدينة جيزان والتي تعمل بكامل طاقتها لتصريف مياه الأمطار ، كما تمت مباشرة رفع الأشجار المتساقطة وازالة وصيانة أعمدة الإنارة التي تأثرت نتيجة للرياح الشديدة ، كما تمت إزالة الصخور المتساقطة في بعض محافظات المنطقة الجبلية ، ولا تزال الفرق تعمل في بعض المواقع بالمنطقة لنزح بعض تجمعات المياه وازالة بعض الأضرار البسيطة التي نتجت إثر هذه الامطار والرياح الشديدة المصاحبة لها حتى عادت حركة السير لحالتها الطبيعية ولله الحمد .وقد تم التأكيد من قبل سعادة امين المنطقة على جميع رؤساء البلديات بالجاهزية التامة والتعاون المشترك فيما بينهم ، كما تم التأكيد على دعم البلديات التي تحتاج الى مساندة من قبل امانة المنطقة مباشرة .

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