“العمل” تؤكد أهمية تحديث ذوي الإعاقة لبياناتهم للاستفادة من خدمات مراكز الرعاية النهارية

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إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول القواعد التنفيذية لمراكز الرعاية النهارية، وما تلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من استفسارات وتساؤلات بهذا الشأن، توضح الوزارة، أنها أبلغت كافة ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها العام الماضي بضرورة تحديث بياناتهم في النظام، وحددت مهلة لذلك، ومددتها عدة مرات أيضاً، حرصا منها على حصول كافة الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المستحقة. وأضافت الوزارة، إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية النهارية الأهلية العام الماضي (١٦٧١٣)مستفيد ، مبينة أن عدد منهم لم يحدثوا بياناتهم في النظام خلال المهلة الزمنية المحددة سابقاً، مما جعل استفادتهم من خدمات الوزارة متعذرة. وأشارت الوزارة في بيانها، إلى وجود تنظيم اتفقت عليه مع وزارة التعليم في عام١٤٣٦هـ ، تضمن تحديد الضوابط والحالات التي يتم خدمتها في كلا الوزارتين، منوهة إلى أن الحالات التي لا يستوعبها التعليم وتنطبق عليها الضوابط سيتم احتسابها وشمولها بالخدمة في الوزارة حسب أولوية التحديث وصرف كافة المبالغ المعتمدة من الدولة لهذا الغرض. وأبانت، أن القواعد التنفيذية المحدثة و إشعار أهلية القبول للمستفيد أتاحت له االاختيار والتوجه الى مراكز الرعاية النهارية الأهلية التي يرغب التسجيل فيها طالما أنه يوفر الخدمات التي يحتاجها المستفيد والمنصوص عليها في إشعار أهلية القبول . كما منحت القواعد التنفيذية المحدثة مجالات لمراكز الرعاية النهارية بالعمل لفترة ثانية مسائية وكذلك خلال الصيف، إضافة إلى استقبال الحالات التي ترغب في الخدمات أو بعضها على نفقتها الخاصة.