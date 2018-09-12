تدريب 50 معلماً على مهارات الإرشاد السياحي في الرياض

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نظّمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض أمس، ورشة عمل تدريبية في وادي الدواسر، عن الإرشاد السياحي وطرق التعامل مع السائح, بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” وإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، بحضور محافظ وادي الدواسر رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالله بن سليمان المبارك .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن، أن الورشة تأتي في إطار المبادرات التي يعمل الفرع على تنفيذها للمجتمعات المحلية التي تشهد نشاطاً وحراكاً سياحياً، مبيناً أن سياحة الرياض تنتهج هذا العمل بتنفيذ الدورات وورش العمل التعريفية ذات اليوم الواحد قبل التقديم على التراخيص المتعلقة بمزاولة مثل هذه الأنشطة السياحية.

وأشار إلى أن ورشة “المهارات الأساسية في الإرشاد السياحي” تهدف إلى تأهيل مرشدين ومرشدات سياحيين سعوديين يحملون ترخيص العمل كمرشد سياحي من قبل هيئة السياحة، مفيداً أنها تضمنت تعلم أساليب ومهام ومهارات مهنة الإرشاد السياحي في المواقع السياحية، لافتاً إلى أنه حضر الدورة 50 معلماً؛ بهدف تزويدهم ببعض المهارات والخبرات في مجال الإرشاد السياحي.

وقدم المهندس آل حسن، شكره لمحافظ وادي الدواسر رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، نظير دعمه لإقامة مثل هذه الورش العملية التي تسهم في تأهيل الشباب السعودي للعمل في المجال السياحي، وتعدهم لمستقبل واعد وفق معايير دولية بالنسبة للإرشاد السياحي، لافتاً إلى أن تدريب المرشدين السياحيين يسهم في تشغيل مواقع الجذب السياحي والمواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني بالمنطقة.