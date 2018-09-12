الأمير تركي بن طلال يلتقي مديري إدارات التعليم بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي ، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة عسير ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، سعادة مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان ، يرافقه مدراء إدارات التعليم بمحافظات المنطقة .
وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير منطقة عسير بالجميع ، كما استمع سموه من مديري إدارات التعليم على سير العملية التعليمية في مراكز ومحافظات منطقة عسير، لا سيما المحافظات الواقعة على الشريط الحدوي ومدارس التوأمة وفصولها الدراسية ، مستعرضاً أهم الخدمات المقدمة والمبادرات التي تنطلق منها ، والعوامل التي تساهم في النمو المهني لدى المعلمين والمستوى التحصيلي لدى الطلاب .
كما ناقش الأمير تركي بن طلال مع مديري إدارات التعليم الصعوبات التي تواجه الميدان التعليمي في كافة محافظات ومراكز منطقة عسير ، والتي جاءت في مقدمتها غياب النقل المدرسي في عدد من المحافظات ، بالإضافة إلى عدد من المتطلبات الأساسية لمدارس التوأمة بالحد الجنوبي ، وتحديداً في محافظة ظهران الجنوب وسراة عبيدة ، إلى جانب مشكلة عجز المعلمين بعدد من المدارس والصعوبات المتعلقة بالمباني المدرسية في مدارس التوأمة بمحافظة ظهران الجنوب ، والسبل الكفيلة بتذليلها وحلها في أسرع وقت ممكن وذلك من أجل أداء الرسالة التعليمية على أكمل وجه .
من جانبهم قدم مديري إدارات التعليم بمنطقة عسير شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة عسير على متابعته لكل ما من شأنه الإرتقاء بالعملية التعليمية في المنطقة ، خصوصاً في الحد الجنوبي ، وحرصه الدائم على استمرار التعليم بالمدارس التي تقع على الشريط الحدودي وتذليل وتعزيز كافة الصعوبات أمامها، ودعمها ميدانياً بمختلف الخطط والبرامج التي تضمن أداء مهمتها بالشكل المناسب.
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