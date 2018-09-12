بالصور..وزير الداخلية يرعى حفل إعلان الخطة الاستراتيجية لمديرية السجون

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رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للسجون، أمس حفل إعلان الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون، وذلك في إصلاحية جدة بذهبان.

وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله مقر الحفل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والمدير العام للسجون اللواء محمد بن علي الأسمري.

وفور وصول الوزير عُزف السلام الملكي، ثم افتتح سموه قاعة المؤتمرات الرئيسة بالإصلاحية.

وبعد أن أخذ وزير الداخلية مكانه في الحفل بُدئ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى المدير العام للسجون كلمة، رحب في مستهلها بسموه منوهًا بالدعم غير المحدود الذي تلقاه المديرية العامة للسجون كحال بقية القطاعات الأمنية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية العامة للسجون جاءت لتعزيز مفهوم الأمن، وبناء منظومة تأهيل وإصلاح للنزلاء.

بعدها شاهد وزير الداخلية فيلمًا وثائقيًّا عن الخطة الاستراتيجية للسجون وما تشمله من محاور، ثم دشن عددًا من المبادرات، شملت برنامج “ثقة” المصمم لتأهيل النزلاء الذين تبقى على محكوميتهم ستة أشهر، ومبادرة مراكز الأعمال الخاصة بتسهيل إجراءات نزلاء حقوق المطالبات المالية.

بعد ذلك شهد وزير الداخلية توقيع اتفاقية تأسيس كراسي بحثية للوقاية من الجريمة، وذلك بين المديرية العامة للسجون والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”. وستدعم الاتفاقية تأسيس ثلاثة كراسي بحثية في ثلاث جامعات متخصصة.

كما شهد وزير الداخلية توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسجون وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تتيح من خلالها الجامعة للنزلاء الدراسة الجامعية، إلى جانب إقامة برامج تدريبية للعاملين في المديرية العامة للسجون.

حضر الحفل رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومدير جامعة الإمام عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، وعدد من كبار المسؤولين.

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