عقار للتخسيس يؤخر علامات تقدم سن البشرة لدى المرأة

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في بادرة تبشر بإمكانية إعادة عجلة الزمن للخلف، أثبت عقار جديد للتنحيف فاعليته في تأخير علامات تقدم سن البشرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أكد باحثون بجامعة “ليفربول” أن تناول عقار “لوركاسيرين” المعروف بخواصه الفعالة في التحكم بالشهية يساهم في تأخير بلوغ مرحلة منتصف العمر لدى السيدات.

إنقاص الوزن

وأوضح الباحث “جاسون هالفورد”، بالجامعة البريطانية أن العقار الذي جرى اختباره على أكثر من 10 آلاف شخص، والذي أثبت فاعليته في إنقاص الوزن لما يتراوح بين 4 إلى 13 كيلو جرام بالعام.

مكافحة السمنة

وأضاف “هالفورد” أن عقار “لوركاسيرين” أثبت فاعليته في مكافحة السمنة دون مخاطر صحية، وهو مايعد بديلًا مثاليًا وآمنًا لعمليات إنقاص الوزن التي يشكل معظمها خطورة على الحياة.

خلايا الجسم

وأشارت الباحثة “إيرين بوهيل” أن العقار أكد فاعليته ليس فقط في خسارة الوزن ولكن في تعزيز عمل خلايا الجسم، وهو مايساهم بدوره في تاخير علامات تقدم سن البشرة والجسم لدى المرأة في عمر الثلاثين.