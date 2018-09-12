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“فيتش” تخفض تصنيف 4 مصارف تركية

“فيتش” تخفض تصنيف 4 مصارف تركية
http://almnatiq.net/?p=630360
المناطق_وكالات
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الثلاثاء تصنيفها لأربعة مصارف تركية على خلفية تزايد مخاطر “هبوط حاد” للاقتصاد بعد انهيار الليرة.
وقالت الوكالة إن الاجراء شمل مصارف ” اناضولو بنك” و”فيبا بنك” و”شكر بنك” و “اوديا بنك”.
ويأتي الاجراء بعد أن خفضت وكالة موديز في أغسطس الماضي تصنيفها لعشرين مؤسسة مالية تركية على خلفية تزايد مخاطر “تراجع التمويل”.
وقالت فيتش إن قرارها يعكس “المخاطر المتزايدة التي تحيط بأداء المصارف ونوعية أصولها ورأسمالها وسيولتها وأشكال التمويل بعد تقلبات الأسواق في المرحلة الأخيرة”.
وأضافت أن خفض التصنيف يشمل “المخاطر المتزايدة بهبوط حاد” للاقتصاد.
ومضت تقول إن التحرك أخذ في الاعتبار “التدهور” في شعور المستثمرين وبأن المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي “لا تزال كبيرة”.
وكان نمو الاقتصاد التركي تباطأ الى 5.2% بين أبريل ويونيو بعد أن كان 7.3% في الربع الاول للعام الحالي بحسب أرقام رسمية نُشرت الاثنين.
ولا يزال القلق سائدا حول قوة الاقتصاد التركي وإدارة السياسة النقدية في ظل الرئيس رجب طيب اردوغان.
وأدى فرض عقوبات أمريكية على وزيرين تركيين في أغسطس الماضي بعد خلاف بين الدولتين الحليفتين والمخاوف حول تعيين اردوغان لصهره وزيرا للمالية الى انهيار الليرة إزاء الدولار الامريكي.

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