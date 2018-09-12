تقرير أممي: 22 % من الأطفال يعانون ضعف النمو

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حذرت الأمم المتحدة في تقرير نشر أمس بأن الجوع في تصاعد على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، ليعود إلى مستويات عقد مضى، وبأن هناك 821 مليون جائع في العالم.وبحسب التقرير، عزت 5 وكالات في الأمم المتحدة هذا الوضع إلى «تبدل المناخ» بوصفه أحد «الأسباب الرئيسية للأزمات الغذائية الخطيرة» في العالم، وأن نحو 821 مليون شخص، أي واحد من كل 9 أشخاص في العالم، لم يكن لديه الطعام الكافي في عام 2017، مقابل 804 ملايين في 2016.وخلص التقرير إلى أن 151 مليون طفل دون الخامسة من العمر؛ أي 22 في المائة من إجمالي تعداد الأطفال في العالم، يعانون ضعفاً في النمو، في حين يعاني 672 مليون شخص؛ أي 13 في المائة من إجمالي تعداد البالغين، من البدانة.ولفت التقرير، الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع عاد إلى مستواه «قبل 10 سنوات»، مما يؤكد استمرار ارتفاع عدد الذين يعانون الجوع منذ 2015.وتفاقم الوضع في أميركا الجنوبية، وغالبية مناطق أفريقيا، كما أن تراجع معدلات نقص التغذية، الذي ميز آسيا حتى فترة قريبة خلت، يشهد تباطؤاً لافتاً، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن التقرير الذي حذر من أنه «في حال لم نضاعف جهودنا، فقد نفوت تماماً هدفنا بالقضاء على الجوع بحلول 2030».