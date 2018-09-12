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«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»

«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»
http://almnatiq.net/?p=630373
المناطق_الرياض

سحبت وزارة التعلیم صلاحیة تعلیق الدراسة من مدیري الجامعات وإدارات التعلیم في كافة المناطق والمحافظات، وأسند الأمر إلى لجنة مركزیة بالوزارة، یرأسھا نائب الوزیر، بالتنسیق مع:

إمارات المناطق.

الھیئة العامة للأرصاد.

الدفاع المدني.

وبالنسبة للجامعات فیجب التنسیق مع اللجنة المركزیة قبل اتخاذ القرار.

وتتكون اللجنة المركزیة من:

نائب الوزیر رئیسا.
وعضویة كل من: وكلاء الوزارة للبنین والبنات والشؤون المدرسیة، ومدیر عام الأمن والسلامة، ومدیر التعلیم في المنطقة المعنیة.

ویدخل العام الدراسي الحالي بتنظیم جدید أقر في العام المنصرم، حیث سیكون التعلیق محصورا على الطلاب والطالبات دون المعلمین والمعلمات والھیئة الإداریة، مع إمكانیة تعلیق الدراسة نتیجة الظروف المناخیة في عدد من المدارس في منطقة تعلیمیة دون التعلیق لكافة المدارس.

وبحسب ‘‘المدينة‘‘ یأتي ذلك نتیجة تساھل الكثیر من إدارات التعلیم والجامعات في تعلیق الدراسة، واتخاذ قرارات بمجرد تنبیھات بسیطة من الأرصاد، وأصبحت السنوات الأخیرة معروفة بتعلیق الدراسة لأدنى سبب مناخي، مما یؤثر على سیر العملیة التربویة طیلة العام، ویؤثر على مستویات الطلاب والطالبات، وتدني مستویاتھم الدراسیة، خصوصا أن بعض مدیري الجامعات والتعلیم یضطرون إلى اتخاذ تعلیق الدراسة استجابة لضغوط من وسائل التواصل الاجتماعي. والمتوقع أن یسھم القرار في رفع الحرج عن مدیري التعلیم والجامعات في الحالات الجویة المختلفة.

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