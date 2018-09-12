تدشين قسم الأشعة بمستشفى الملك خالد بالخرج بعد عمليات الإحلال والتطوير

تدشين قسم الأشعة بمستشفى الملك خالد بالخرج بعد عمليات الإحلال والتطوير

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تدشين قسم الأشعة بمستشفى الملك خالد بالخرج بعد عمليات الإحلال والتطوير

تدشين قسم الأشعة بمستشفى الملك خالد بالخرج بعد عمليات الإحلال والتطوير
http://almnatiq.net/?p=630379
المناطق_أشرف العصيمي
دشنت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج أمس الثلاثاء قسم الأشعة بعد عمليات الإحلال والتطوير التي أجريت لكافة مرافق القسم.
كما شمل التدشين الذي حضره مدير إدارة شؤون المستشفيات بصحة الرياض الدكتور عصام الغامدي، ومدير إدارة قسم الأشعة بصحة الرياض سعود الحامد تدشين العمل بنظام الأرشفة الإلكترونية لقسم الأشعة (Pacs)، والذي يتيح إمكانية حفظ فحوصات الأشعة إلكترونياً، ويسمح للمختصين بالإطلاع عليها في أي وقت ومكان.
وصاحب التدشين أيضاً إطلاق منصات قياس رضا المستفيدين من الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، بهدف إلى قياس مستوى الرضا للرفع والتطوير من الخدمات المقدمة بما يتوافق مع حاجة المريض.
وفي نهاية حفل التدشين قام مدير مسستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور بتكريم عدد من موظفي وموظفات قسم الأشعة نظير جهودهم المميزة التي ساهمت في تطوير العمل بالقسم خلال العام الماضي 1439هـ.

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