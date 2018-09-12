منصة وطنية شبيهة بـ”واتساب” للمراسلات بين الجهات الحكومية

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منصة وطنية شبيهة بـ”واتساب” للمراسلات بين الجهات الحكومية

منصة وطنية شبيهة بـ”واتساب” للمراسلات بين الجهات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=630384
المناطق_الرياض

بدأ خبراء في المركز الوطني لتقنية أمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في تنفيذ مشروع يهدف لتصميم وتطوير منصة إلكترونية وطنية آمنة شبيهة ببرنامجي “واتساب” و”دروبكس”.

وأوضحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وفقاً لـ”الوطن”، في تقرير لها حول المشروع، أن المنصة تهدف لتوفير بديل آمن لتبادل المحادثات والملفات بين أفراد المؤسسة الحكومية الواحدة وبين المؤسسات المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار التقرير إلى أن المشروع بدأ تنفيذه منذ 15 يونيو 2017 ومن المقرر أن يكتمل العمل فيه 15 ديسمبر 2019، مبيناً أن المشروع روعي فيه أن يحقق أعلى درجات الأمان، وإمكان تثبيته في عدة أنواع من الأجهزة، مثل أجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الألواح الإلكترونية، مع إمكانية تثبيته على الأجهزة الذكية.

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