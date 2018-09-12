إلزام 7 آلاف أب بدفع 180 مليون ريال لأبنائهم.. وهذه المنطقة تتصدر طلبات أحكام النفقة!

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ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ أكثر من 7 آلاف ممتنع عن النفقة، بدفع 180 مليون ريال نفقة أبناء، في العام الهجري المنصرم 1439هـ، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين.

أحكام النفقة

وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ2657 طلبًا، بقيمة 38.5 مليون ريال، تليها الرياض بـ1870 طلبًا، بقيمة 43.5 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ969 طلبًا، لاستعادة نحو 78 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ480 طلبًا، بقيمة 3.5 مليون ريال.

المرتبة الخامسة

وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ253 طلبًا، بقيمة 5 ملايين ريال، تليها جازان بـ245 طلبًا، بقيمة 3.3 مليون ريال، ثم عسير بـ194 طلبًا، بقيمة 3 ملايين ريال، ثم تبوك بـ118 طلبًا، بقيمة مليون ريال، ثم الجوف بـ94 طلبًا، بقيمة 1.6 مليون ريال.

أقل المناطق

وسجلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 77 طلبًا، بقيمة 530 ألف ريال، تليها الباحة بـ62 طلبًا، بقيمة 1.5 مليون ريال، ثم الحدود الشمالية بـ57 طلبًا، بقيمة مليون ريال، ثم نجران بـ31 طلبًا، بقيمة 328 ألف ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.