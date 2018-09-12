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جوزات عسير والبريد السعودي بعسير يدشنان خدمة تجديد جوازات سفر السعوديين عبر “واصل”

جوزات عسير والبريد السعودي بعسير يدشنان خدمة تجديد جوازات سفر السعوديين عبر “واصل”
http://almnatiq.net/?p=630404
المناطق_عسير

التقى مدير جوازات منطقة عسير اللواء / سعد بن ابراهيم الخالدي بمكتبه اليوم مدير عام البريد بمنطقة عسير الاستاذ /محمد بن عبدالرحمن القرني .
وجرى خلال اللقاء تدشين خدمة إيصال الجواز السعودي بعد تجديد آليا من منصة ” ابشر” عبر خدمة “واصل ” من خلال مكاتب البريد بمدينة عسير والمحافظات التابعة لها كما جرى مناقشة آلية وسرعة وضمان تسليم الجوازات للمواطنين وكذلك اقامات الوافدين وفق الإجراءات والأنظمة التي تعمل عليها مؤسسة البريد من لحظة استلام الطلبات وحتى وقت تسليمها للمستفيدين .
ويأتي هذا اللقاء لدعم الشراكة الإسترتيجية بين الجوازات والبريد السعودي وتعزيز أوجه التعاون المشترك والتنسيق المستمر في سبيل عبر أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمنطقة .

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