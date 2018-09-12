زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل ولاية أنطاليا التركية

المناطق - وكالات

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر سواحل ولاية أنطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط جنوب تركيا، دون وقواع خسائر بشرية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” اليوم، إن الزلزال وقع في الساعة 21ر09 بالتوقيت المحلي (21ر06 بتوقيت غرينتش) قبالة منطقة كوملوجا التابعة للولاية وعلى عمق نحو 40 كيلومترًا.

ويأتي هذا الزلزال بعد زلزال مرمرة الذي وقع عام 1999 في إسطنبول غرب البلاد وهو آخر أكبر زلزال يضرب تركيا مخلفًا اكثر من 17 ألف ضحية ومدمرًا آلاف المباني.