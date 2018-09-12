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تراجع أسعار الذهب وسط مخاوف الحرب التجارية

تراجع أسعار الذهب وسط مخاوف الحرب التجارية
http://almnatiq.net/?p=630417
المناطق - وكالات

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء مع انخفاض اليوان وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية الصينية الأمريكية مما زاد تكلفة المعدن على المشترين بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وواجه الذهب مقاومة فنية قوية بعد أن فشل في اختراق مستوى 1200 دولار للأوقية (الأونصة) المهم أمس. وفي الساعة 0650 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1194.41 دولار للأوقية بعد أن نزل إلى أقل مستوياته منذ 24 أغسطس آب عندما سجل 1187.21 دولار، الثلاثاء. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1198.90 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.10 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2016 عند 13.90 دولار في الجلسة السابقة. وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 785 دولارا للأوقية ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 971 دولارا للأوقية.

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