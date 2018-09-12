أمير عسير يستقبل وفد قناة العربية

المناطق - أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم وفد قناة العربية يمثلهم الإعلامي نايف الأحمري ، والاعلامية أحلام اليعقوب ، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للمنطقة ، لعمل عدد من التقارير التلفزيونية التي تبرز منطقة عسير سياحيا واقتصاديا ، والتي تأتي في مقدمتها قرية رجال ألمع التراثية المسجلة في مركز التراث العالمي باليونسكو ، بالإضافة إلى عدد من المواقع السياحية والتراثية بالمنطقة .

وأثنى سمو أمير منطقة عسير خلال اللقاء على الدور الهام الذي تقوم به قناة العربية من خلال إبرازها العديد من المعالم السياحية والتراثية في المنطقة .

من جهتهم قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على استقباله لهم والاستماع إلى توجيهاته السديدة .