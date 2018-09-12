انطلاق أول أمسية شعرية بـ”بمهرجان صفري بيشة” وسط حضور غفير

انطلقت مساء الامس الثلاثاء و ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان صفري بيشة الأمسية الشعرية الأولى، على شرف محافظ بيشة المشرف العام على مهرجان صفري بيشة، وبمشاركة ٣ شعراء، ومنشد وذلك على مسرح المهرجان.
وقد شارك في الأمسية الشاعر خالد بن مناحي الشهراني والشاعر علي بن حمدان الشمراني والشاعر عامر بن سعيّد العايذي والمنشد محمد الشهراني .
هذا وقد أدار الأمسية الإعلامي عدنان الجفالي وسط حضور غفير كان في مقدمتهم محافظ محافظة بيشة المشرف العام على مهرجان الصفري الأستاذ محمد بن سعيد بن سبره ، وقد تناول الشعراء عدد من القصائد المتنوعة واختتمت الأمسية بأوبريت انشادي للمنشد محمد الشهراني تلا ذلك تكريم الشعراء والمنشد من محافظ بيشة على مشاركتهم المميزة واحياء هذه الليلة.
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