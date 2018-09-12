“الألمانية”: خادم الحرمين يرعى اتفاق مصالحة إثيوبي – إرتيري الأحد في جدة

المناطق - الرياض

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر دبلوماسية قولها، إن مدينة جدة ستستضيف الأحد المقبل قمة ثلاثية تجمع المملكة وإثيوبيا وإريتريا.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية فإنه “سيتم خلال القمة التوقيع بين الجانبين الإثيوبي والإريتري على اتفاق للمصالحة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الوكالة الألمانية إنه من المقرر أن يصل كل من رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد والرئيس الإريتري إسياس أفورقي إلى جدة مساء السبت أو صبيحة الأحد للمشاركة في القمة.

وكان البلدين بدأ أمس الثلاثاء إعادة فتح الحدود المشتركة بينهما لأول مرة منذ “20” عاما، بما يمهد الطريق للتبادل التجاري بين الجانبين، وذلك بعد مصالحة تاريخية.

يذكر أن وزير الخارجية عادل الجبير الشهر زار الماضي كلا من إريتريا وإثيوبيا في إطار الجهود السعودية لتكريس المصالحة بين البلدين.

وكان خلاف حول ترسيم الحدود أدى إلى نشوب حرب بين البلدين استمرت من 1998 إلى عام 2000 وأسفرت عن مقتل 80 ألف شخص قبل أن يتحول النزاع بينهما إلى حرب باردة.