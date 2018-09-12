قناة سي إن بي سي الأمريكية: قطر الداعم التاريخي للإرهاب

المناطق-الرياض

قال موقع “سكاي نيوز” أن قناة “سي إن بي سي” الأمريكية كشفت في تقرير لها كيف تحولت قطر من دويلة صغيرة إلى أكبر داعم للإرهاب.

وجاء في التقرير أن “قطر الدولة الصغيرة سبق وأطلق عليها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، لقب “الداعم التاريخي للإرهاب”.

ونقلت القناة في تقريرها أن النظام القطري سلك كافة الطرق المباشرة والملتوية لإقناع الإدارة الأمريكية بتبني موقفها المعارض للدول الداعية لمحاربة الإرهاب.

ومن بين هذه الطرق، تقول القناة إنه “تم مضاعفة حجم إنفاق الدوحة في أمريكا 4 أضعاف، وإعداد قائمة للشخصيات المقربة من الرئيس للتأثير على القرار الأمريكي، من بينهم المستشار السابق لترامب، بيري بينيت”.

وختمت القناة تقريرها بتأكيد حوا عدم جدوى المحاولات القطرية، مضيفة أن الرأي الأمريكي في النظام القطري يظل سلبيا.