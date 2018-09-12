لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة في (الرياض) لذوي الخبرة ولحديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير.
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
1- أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين
المتطلبات:
– بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) أو ما يعادلهم.
– خبرة 4 سنوات فما فوق في مجال التطوير والتدريب ويفضل بالمجال الصناعي.
– المعرفة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
– يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– يفضل شهادة مهنية في التدريب.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
2- مدير فعالية أول
المتطلبات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادله.
– يفضل درجة الماجستير في التسويق أو ما يعادله.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة الفعاليات والمعارض.
– إجادة اللغة العربية والإنجليزية بطلاقة.
3- أخصائي عناية العملاء
المتطلبات:
– بكالوريوس في أحد التخصصات (التسويق، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم.
– حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات في إدارة العلاقات مع العملاء.
– معرفة في إدارة نقاط الاتصال المركزية للعملاء مثل (مركز الاتصال، المبيعات عبر الهاتف وغيرها).
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي.
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