لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

المناطق - الرياض

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة في (الرياض) لذوي الخبرة ولحديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

1- أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين

المتطلبات:

– بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) أو ما يعادلهم.

– خبرة 4 سنوات فما فوق في مجال التطوير والتدريب ويفضل بالمجال الصناعي.

– المعرفة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

– يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– يفضل شهادة مهنية في التدريب.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

2- مدير فعالية أول

المتطلبات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادله.

– يفضل درجة الماجستير في التسويق أو ما يعادله.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة الفعاليات والمعارض.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية بطلاقة.

3- أخصائي عناية العملاء

المتطلبات:

– بكالوريوس في أحد التخصصات (التسويق، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم.

– حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات في إدارة العلاقات مع العملاء.

– معرفة في إدارة نقاط الاتصال المركزية للعملاء مثل (مركز الاتصال، المبيعات عبر الهاتف وغيرها).

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي.

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