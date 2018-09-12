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لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

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لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

http://almnatiq.net/?p=630483
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة في (الرياض) لذوي الخبرة ولحديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

1- أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين
المتطلبات:
– بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) أو ما يعادلهم.
– خبرة 4 سنوات فما فوق في مجال التطوير والتدريب ويفضل بالمجال الصناعي.
– المعرفة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
– يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– يفضل شهادة مهنية في التدريب.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

2- مدير فعالية أول
المتطلبات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادله.
– يفضل درجة الماجستير في التسويق أو ما يعادله.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة الفعاليات والمعارض.
– إجادة اللغة العربية والإنجليزية بطلاقة.

3- أخصائي عناية العملاء
المتطلبات:
– بكالوريوس في أحد التخصصات (التسويق، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم.
– حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات في إدارة العلاقات مع العملاء.
– معرفة في إدارة نقاط الاتصال المركزية للعملاء مثل (مركز الاتصال، المبيعات عبر الهاتف وغيرها).
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي.

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