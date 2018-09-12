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أمانة تبوك تكشف عن عزمها إزالة جميع حظائر الأغنام المخالفة الواقعة على طريق الملك فيصل الدائري

أمانة تبوك تكشف عن عزمها إزالة جميع حظائر الأغنام المخالفة الواقعة على طريق الملك فيصل الدائري
http://almnatiq.net/?p=630484
المناطق _ تبوك

كشف المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان عن عزم الأمانة ممثلة في بلدية القادسية الفرعية على إزالة جميع حظائر الأغنام المخالفة والواقعة على طريق الملك فيصل الدائري أمام المنطقة الصناعية . والتي يبلغ عددها ٤٧ حظيرة.

وقال المهندس الغبان بأنه تم أخذ الإنذارات والتعهدات اللازمة على المخالفين عن طريق بلدية القادسية الفرعية والجهات الأمنيةوسيتم البدء بإزالة الحظائر المخالفة يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٠/١/٧هـ.

وأشاد المهندس الغبان بتعاون العديد من أصحاب تلك الحظائر الذين قاموا بإزالتها تجاوباً مع الأمانة مهيباً بأصحاب الحظائر المتبقيةبسرعة إزالتها وذلك للمصلحة العامة والانتقال للموقع البديل المؤقت والذي تم تخصيصه ليتسع لأكثر من ٣٥٠٠ حظيرة.

ونوه المهندس الغبان في ختام حديثه بأن الأمانة غير مسؤولة عن أي تلفيات تحدث نتيجة الإزالة للحظائر المخالفة .

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