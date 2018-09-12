“أرامكو” تخطط لشراء شركة محطات الوقود “نفط”

المناطق _ الرياض

قالت وكالة “بلومبيرغ” نقلاً عن مصادر مطلعة إن شركة “أرامكو” تجري محادثات للاستحواذ على شركة محطات الوقود في المملكة “نفط ” كجزء من خطة الشركة للدخول في سوق مبيعات التجزئة للمنتجات النفطية.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن المصادر التي رفضت كشف هويتها القول إن “أرامكو” تجري أيضا محادثات بشأن صفقة محتملة للاستحواذ على شركة “تسهيلات للتسويق” العاملة في مجال محطات الوقود في المملكة.

ووفقاً لمصادر بلومبيرغ فإن أرامكو تعتزم إطلاق وحدة تجارة تجزئة المواد النفطية خلال النصف الأول من العام المقبل على أقرب تقدير.

كما تجري الشركة محادثات لشراء حصة أغلبية في شركة الصناعات الأساسية السعودية للبتروكيماويات “سابك”، والتي ستكون أكبر صفقة استحواذ في السعودية.