إيران تلجأ إلى تخزين نفطها في ناقلات النفط لعدم وجود مشترين

المناطق _ الرياض

لجأت إيران لتخزين نفطها في أسطول الناقلات العملاقة التابع لها مجددا، بعد أن أجبرت العقوبات الأمريكية النظام الإيراني على إعادة تفعيل استراتيجية كانت قد لجأت إليها في ظل ظروف مماثلة سابقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تخزين النفط الخام في ناقلات النفط الراسية في المواني الإيرانية يمثل إشارة إلى فعالية العقوبات الجديدة التي قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على قطاع النفط الإيراني.

ورغم أن العقوبات الأمريكية ستدخل مرحلة التطبيق الكامل في مطلع نوفمبر، فإن الدول المستوردة للنفط الإيراني بما في ذلك فرنسا وكوريا الجنوبية بدأت بالفعل تقليص مشترياتها منه بشدة.