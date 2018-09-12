غرفة الأحسـاء تعتمد تأسيس لجنة للمسؤولية الاجتماعية

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اعتمد مجلس إدارة غرفة الأحساء في اجتماعه التاسع بالدورة العاشرة 1438ـ 1442هـ (2017 ـ 2020م) مؤخرًا، برئاسة الأستاذ عبداللطيف العرفج، رئيس المجلس، تأسيس لجنة قطاعية للمسئولية الاجتماعية برئاسة الأستاذ عبدالعزيز الموسى نائب رئيس مجلس الغرفة، وكذلك منح رؤساء اللجان القطاعية مزيد من الصلاحيات ضمن مشروع تطوير وتحديث أدائها بما يسهم في تفعيل دورها ومساهماتها التنموية.

واستعرض الاجتماع الذي جرى مؤخرًا، بقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بالغرفة، تقريرًا حول أهم الفعاليات التي نفذت في الفترة السابقة، ووقف على ترتيبات وإجراءات تنظيم المناسبات والأنشطة القادمة، مثمنًا أداء وجهود الأمانة العامة والجهاز التنفيذي واللجان القطاعية المشتركة لتفعيل وإنجاز هذه الفعاليات واللقاءات والاجتماعات في تواريخها المحددة بما يخدم مسيرة عمل ونجاح الغرفة وما يصبو إليه منتسبيها وقطاع الأعمال بالأحساء.

ووافق الاجتماع على العرض المقدم من جامعة الملك فيصل لتنفيذ الخطة الإعلامية والإعلانية المشتركة لمنتدى الأحساء للاستثمار 2019، وذلك ضمن محاور مذكرة التعاون الاستثمارية الإعلامية الموقعة بين الطرفين، في إطار الشراكة بينهما لتعزيز تعاونهما وتحقيقًا لأهدافهما المشتركة في خدمة وتنمية المجتمع المحلي، بالإضافة إلى إنشاء ذراع إداري داخل جهاز الأمانة العامة للغرفة يتخصص في الشراكة المجتمعية ومتابعة المبادرات المتخصصة بين الغرفة والأطراف الخارجية.

وأكد الاجتماع على أهمية ترقية وتطوير الأدوات والإصدارات الإعلامية وقنوات التواصل الاجتماعي للغرفة، مع ضرورة أحداث نقلة نوعية في التوزيع الإلكتروني وتعزيز التفاعل مع الأحداث الاقتصادية المتلاحقة، وكذلك اعتماد الموافقة على برنامج الإنتاج الإعلامي المقدم من لجنة تسويق هوية الأحساء.