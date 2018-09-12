لجنة تسويّق هويّة الأحساء تعقد ورشة العمل الثانية حول التصور العام لخطتها التنفيذية

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نظّمت لجنة تسويق هوية الأحساء بغرفة الأحساء مؤخرًا، ورشة العمل الثانية حول التصور العام للخطة التنفيذية للجنة، بحضور الأستاذ عبداللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة والأستاذ عماد بن مهدي الغدير رئيس اللجنة، ومشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية وذات العلاقة وذلك بقاعة الشيخ ناصر الزرعة – رحمه الله – بمقر الغرفة الرئيسي.

وشهدت الورشة أجواء نقاش ومشاركة إيجابية كبيرة، حول الورقة المقدمة من الأستاذ حسين بن محمد الحاجي مسؤول التسويق في هيئة السياحة والتراث الوطني بالأحساء، بعنوان “الخطة التنفيذية للجنة تسويق هوية الأحساء ومواكبة برنامج التحول الوطني 2018- 2020″، وكذلك الاطلاع على نتائج الورشة الأولى بالإضافة إلى توزيع استبانة على المشاركين، اشتملت ضمن محاورها تحديد نقاط القوة لهوية الأحساء المناسبة وبرامج التعاون المقترحة مع كافة الشركاء في الأحساء لتسويق الهوية.

وأوضح الحاجي ضمن عرضه لورقته في الورشة أن اختيار هوية الأحساء سواء كانت هوية زراعية وطبيعية، تجارية وصناعية، تاريخية، ثقافية وبشرية والهوية السياحية، والتوافق عليه ظل محور عمل رئيس لورشة العمل الأولى وكذلك الثانية، مبينًا أهمية أن تكون هوية الأحساء مُعبّرة وراسخة وجاذبة ومستدامة، مشيدًا بحرص اللجنة على تطوير منهجية عمل علمية تتسم بالابتكار والمصداقيّة والذكاء الإبداعي.

ومن جهته، أكد الأستاذ عماد بن مهدي الغدير رئيس اللجنة أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية، ضمن جهود التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع كافة الجهات المختصة والمعنية ومكونات المجتمع الأحسائي، بهدف الوصول إلى رؤية موحدة حول هوية الأحساء والخروج بتوصيات مناسبة، لتأصيل وإرساء وتسويق تلك الهوية، مبينًا أن الأفكار والتوصيات والمبادرات التي وصلت إليها اللجنة حتى الآن تمثل رصيدًا معرفيًا جيدًا، سيسهم في إرساء وتعزيز الهوية داخليًا وخارجيًا وإبراز الميز التنافسية الهائلة والواعدة للأحساء.

وأوضح الغدير أن ثراء وتنوّع العناصر والمكونات والمنتجات التاريخية والطبيعية والبيئية والتراثية الأحسائية وكذلك قرار لجنة التراث العالمي باليونسكو، ضم الأحساء إلى قائمة التراث العالمي، وما تضمنه من اعتراف واجماع عالمي على مكانة وأهمية الأحساء، يحملّان اللجنة مسؤوليات كبيرة لمضاعفة الجهود من أجل تأكيد أهمية تصميم وبناء وإرساء هوية قوية وراسخة للأحساء، بحيث تسهم في دعم وتعزيز حضورها ودورها الوطني والإقليمي والعالمي، وصناعة علامة تجارية متميزة للمنتجات الأحسائية.