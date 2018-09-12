سمو نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

المناطق _ حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم بمكتب سموه بالإمارة فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي ومدير مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ جمال بن محمد الشمري ومدير إدارة المساجد بمدينة حائل وعدد من مسئولي الفرع .

وأشاد نائب أمير منطقة حائل بما يوليه ولاة أمر هذه البلاد من عناية وعمارة لبيوت الله وخدمة زوار بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وأكد أهمية أئمة المساجد ودور خطبهم وأهمية برامج الدعوة وتطرق سموه للمبادرات النوعية ومنها الاستفادة من مياه الوضوء لسقيا الأشجار المحيطة بالمساجد مؤكدا أن منطقة حائل بطبيعتها وجبالها وأرضها تساعد على تبني مبادرات ذات اثر مفيد للمنطقة والمجتمع ومنها تشجير المساجد بشكل مناسب ويضفي على المساجد والمواقع المحيطة به خضرة وجمال مشيرا إلى أهمية البدء بما هو داخل نطاق مواقع المساجد نفسها والتنسيق مع الجهات التي تزيد من جودة تنفيذ هذه المبادرة وغيرها .

وعبر فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي عن شكره لولاة أمر الأمر يحفظهم الله ولأمير المنطقة وسمو نائبه مؤكدا حرص مسئولي الفرع على تبني كافة المبادرات المفيدة ثم اطلع سموه على أنشطة وبرامج وفعاليات الفرع وتحدث عن إحصائيات وأرقام تخص إعداد المساجد والجوامع وكذلك البرامج الدعوية ثم شارك عدد من مسئولي الفرع بالنقاش حول الأفكار والبرامج التطويرية التي طرحت خلال اللقاء.

وفي الختام تسلم نائب أمير منطقة حائل درعا تذكاريا بهذه المناسبة قدمه الشيخ العجيمي .