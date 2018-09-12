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أمير الحدود الشمالية يوجه بتهيئة وإستكمال سوق الماشية الجديد خلال 60 يوماً

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أمير الحدود الشمالية يوجه بتهيئة وإستكمال سوق الماشية الجديد خلال 60 يوماً

أمير الحدود الشمالية يوجه بتهيئة وإستكمال سوق الماشية الجديد خلال 60 يوماً
http://almnatiq.net/?p=630511
المناطق _ خالد الضبيبي
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بسرعة تهيئة سوق الماشية الجديد بمدينة عرعر بموعد أقصاه 60 يوماً، تمهيداً لإنتقال سوق الماشية إلى موقعه الجديد, مشدداً على إستكمال جميع الخدمات في السوق، بما يتماشى والتنمية الحضارية التي تشهدها المملكة.
من جانبه عبر أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على مايقدمه من توجيهاته مستمرة في سبيل تقديم الخدمات للمواطن والمقيم، داعياً مستأجري أحواش المواشي القديم إلى سرعة الانتقال إلى الموقع الجديد بعد انتهاء المدة المحددة.

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