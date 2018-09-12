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القرني مديرا عاما للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة

القرني مديرا عاما للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة

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القرني مديرا عاما للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة

القرني مديرا عاما للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=630514
المناطق _ الباحة
اصدر معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور / أحمد بن فهد الفهيد قرارا يقضي بتكليف مرعي بن سعد القرني ، مديرا عاما للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة ، ويعتبر القرني من الكفاءات الادارية المميزة حيث تقلد العديد من المناصب الادارية والإشرافية في وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمختلف المناطق إضافة الى مشاركته وعضويته في عدد من اللجان و فرق العمل ، ويضاف على ذلك حصوله على العديد من الأوسمة والجوائز من بينها جائزة التميز في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و كذلك جائزة الموظف المتميز على مستوى منطقة الباحة في دورتها الرابعة ضمن فرع الأداء المتميز في جائزة الباحة للإبداع والتفوق وتم تكريمه من قبل سمو امير منطقة الباحة .
وبهذه المناسبة تقدم القرني بالشكر والتقدير إلى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.، وكذلك قدم شكره إلى سعادة نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني على هذه الثقة . سائلا الله التوفيق لخدمة قطاع التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة حفظه الله و بمتابعة و دعم قيادات المؤسسة وعلى رأسهم معالي المحافظ .

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