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رجال حرس الحدود في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) يحبطون محاولات لتهريب ما يقارب (طن) من مادة الحشيش المخدر

رجال حرس الحدود في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) يحبطون محاولات لتهريب ما يقارب (طن) من مادة الحشيش المخدر

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رجال حرس الحدود في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) يحبطون محاولات لتهريب ما يقارب (طن) من مادة الحشيش المخدر

رجال حرس الحدود في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) يحبطون محاولات لتهريب ما يقارب (طن) من مادة الحشيش المخدر
http://almnatiq.net/?p=630522

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن / ساهر بن محمد الحربي.
بأنه في إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، فقد تم بتوفيق الله، خلال الفترة خلال شهر ذي الحجة من عام ١٤٣٩هـ إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٩٤٣) تسعمائة وثلاثة وأربعون كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٤٦) شخصاً ، بينهم (٢٢) يمنياً و(١٧) أثيوبياً و (٤) سعوديين و(٢) شخصين صوماليي الجنسية وشخص واحد من الجنسية الباكستانية ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبينآ أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .

وأكد العقيد الحربي بأن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها وإستقرارها ومقدراتها ، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود، وتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها كائناً من كان . والله ولي التوفيق .

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