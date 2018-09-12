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القنصل الإندونيسي يزور موقع الأخدود الأثري بنجران

القنصل الإندونيسي يزور موقع الأخدود الأثري بنجران

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أمير نجران يقلد مدير القانونية بشرطة المنطقة رتبة عقيد

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القنصل الإندونيسي يزور موقع الأخدود الأثري بنجران

القنصل الإندونيسي يزور موقع الأخدود الأثري بنجران
http://almnatiq.net/?p=630581
المناطق _ نجران
زار القنصل الإندونيسي شفاعات غفور محمد يرافقه المترجم بالقنصلية الإندونيسية رفيق بن رقيب موقع الأخدود الأثري، بمنطقة نجران، واطلع على ما يحتويه الموقع من آثار ونقوش تاريخية.
واستمع “شفاعات” إلى شرحٍ مفصل من قبل موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، واطلع على ما يحتويه الموقع من رسومات ونقوش وأسوار أثرية، وشاهد القلعة ورحى الأخدود الشهير وأطلع على المشاريع الجاري تنفيذها بالموقع.
وفي نهاية الزيارة قدم القنصل الإندونيسي ” شفاعات غفور محمد ” الشكر لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ولسمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية وسمو نائبه ، وللقائمين على هذه الآثار الوطنية العريقة؛ وذلك لما لمسه من حسن الاستقبال والتنظيم وللحفاظ على هذه الآثار الوطنية العريقة.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، “صالح بن محمد آل مريح”؛ أن منطقة نجران تحتضن العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية، التي جعلتها وجهة سياحية مميزة؛ حيث تشهد تلك الأماكن زيارات متواصلة من الزوار من داخل المملكة ومن خارجها .

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