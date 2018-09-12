مكافحة التبغ بعسير تكشف حيل المخالفين وتطبق الغرامات عليهم بصرامة

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واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة عسير مهامها وجولاتها المكثفة في ضبط مخالفات نقاط البيع لمنتجات التبغ ، بمتابعة من سعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد عايض عسيري ، واكتشف أعضاء اللجان خلال جولاتهم محاولة بعض المخالفين للنظام ، بيع “ الشمه “ و “ التمباك “ وتصنيعها في محال لوازم رحلات ومطاحن لبيع البن وغيرها من الحيل التي يلجأ لها المخالفين.

وقد شملت جولات اللجنة الميدانية ، عدد من المحلات التجارية في مدينة أبها ، حيث تم ضبط عدة مخالفات في بعض المواقع كان أبرزها ، بيع مادة ” التنباك ” وعدم وجود لوحات تحذيرية من الدخان ، وبيع سجائر مجهولة المصدر ، وعرض مباشر للسجائر ، ومعاودة ارتكاب المخالفات التي سبق التحذير منها ، ليتم إيقاع غرامات بلغت ( 60 ألف ريال ) بحق المخالفين ، ومصادرة المضبوطات .

وفي محافظة خميس مشيط واصلت اللجنة مهامها ونفذت جولات مفاجئة في أيام متعددة نتج عنها رصد عشرات المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين وتسجيل غرامات مالية بلغت ( 230 ألف ريال ) ومن ضمنها أربعون ألف ريال تم تطبيقها بحق محل للوازم الرحلات لارتكابه مخالفات متعددة من ضمنها تكرار المخالفات وإعادة التصنيع لمادة “ الشمة “ رغم منعه وتحذيره مسبقاً ، ولكونه يعد مصدر رئيسي لتوزيع مادة “ الشمة “ ، مع استكمال الإجراءات النظامية الأخرى بحقه .

كما رصدت اللجنة في محافظة سراة عبيدة مخالفات متعددة من ضمنها بيع الدخان بشكل ظاهر خلف البائع في بعض المحلات التجارية ، والدعاية بطرق مباشرة وغير مباشرة لمنتجات الدخان ، وبيع باكيتات دخان مخالفة للأنظمة المعمول بها ، مع عدم الالتزام بتركيب اللوحات التحذيرية ، حيث تم استكمال الاجراءات النظامية وتطبيق الغرامات المالية بحق المخالفين بمبلغ وقدره ( 25 ألف ريال ) .

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد عايض عسيري أن اللجنة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة بكل صرامة مع المخالفين ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.