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تدخل طبي ناجح لإنقاذ كلية طفل في نجران

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تدخل طبي ناجح لإنقاذ كلية طفل في نجران

تدخل طبي ناجح لإنقاذ كلية طفل في نجران
http://almnatiq.net/?p=630590
المناطق _ نجران
تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى شرورة العام وبإستخدام تقنية حديثة من إنقاذ كلية طفل يبلغ من العمر ٣ أعوام كان يعاني من آلام متكررة في البطن ، حيث تم  اجراء الفحوصات المخبرية  اللازمة التي أظهرت وجود بول دموي كما تم إجراء أشعة مقطعية أظهرت وجود حصوة كبيرة (١سم ) في الحالب والجهاز المفرغ للكلية اليمنى ولخطورة مثل هذه الحالات على سلامة الكلية خصوصاً في هذه المرحلة العمرية ، فقد تقرر إجراء عملية تفتيت للحصوة بإستخدام الليزر عبر منظار الحالب بعد أن تم إيضاح الحالة لوالدي الطفل  وقد تمت بنجاح بفضل من الله بدون أي مضاعفات حيث تمكن من خلالها الأطباء من إعادة الكلية لحجمها الطبيعي وإزالة الإنسداد من الحالب وخرج الطفل من المستشفى وهو بصحة جيدة  ولله الحمد .
الجدير بالذكر أن تقنية تفتيت الحصوات بالليزر تعتبر من التقنيات الحديثة التي  أدخلت مؤخراً في مستشفى شرورة العام .

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