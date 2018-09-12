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صحة بيشة تقيم الملتقى الأولى مع القطاع الصحي الخاص

صحة بيشة تقيم الملتقى الأولى مع القطاع الصحي الخاص
http://almnatiq.net/?p=630593
المناطق _ بيشة

أقامت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة اليوم الأربعاء الملتقى الاولى للقطاع الصحي الخاص بحضور مدير الشئون الصحيه ببيشه سعيد بن جابر القحطاني وملاك المنشئات الصحية الخاصة التابعة لصحة بيشة .
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة علي آل بخيتان ان الملتقى اقيم بهدف رفع مستوى الشراكه بين صحة بيشة والقطاع الخاص لتقديم الخدمات الصحيه المثاليه للمواطنين والتي تتماشى مع توجهات وزارة الصحه وتطلعات رؤية 2030 .
و بدأ القاء بكلمة لمدير صحة بيشة سعيد بن جابر القحطاني رحب فيها بالحضور واوضح خلالها منطلقات واهداف الشراكة بين القطاع الصحي الحكومي والخاص وتوافقه مع رؤية المملكة 2030م ، عقب ذلك استعرض الحضور المحاور الاساسيه للملتقى المشتملة على بحث آلية رفع مستوى التواصل بين القطاع الصحي الخاص و الشئون الصحية وكيفية رفع مستوى الخدمات الصحية الخاصة كما تم مناقشة  المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الصحي الخاص وسبل تذليلها وفي نهاية الملتقى تم الاتفاق على تحديد اجتماع دوري كل اربعة اشهر و وضع الية واهداف للفترة القادمة يتم مناقشة مدى انجازها في الاجتماع المقبل .

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