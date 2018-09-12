احدث الأخبار

محافظ بيشة يجدد “هويته” بعربة الأحوال المتنقلة بمهرجان صفري بيشة
منطقة عسير
 صحة بيشة تقيم الملتقى الأولى مع القطاع الصحي الخاص
منطقة عسير
 تدخل طبي ناجح لإنقاذ كلية طفل في نجران
منطقة نجران
 مكافحة التبغ بعسير تكشف حيل المخالفين وتطبق الغرامات عليهم بصرامة
منطقة عسير
 وزراء الخارجية العرب يثمّنون دور مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية في اليمن
أبرز المواد
 القنصل الإندونيسي يزور موقع الأخدود الأثري بنجران
منطقة نجران
 أمير نجران يقلد مدير القانونية بشرطة المنطقة رتبة عقيد
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه يواسيان أسرة العباس في وفاة ابنهم أحمد
منطقة المدينة المنورة
 بعد إعلان إنطلاقة الحملة .. مدير صحة القصيم يشدد على الحزم في تطبيق لائحة مكافحة التبغ على المخالفين
منطقة القصيم
 الجيش اليمني يعلن السيطرة على خط مهم في الحديدة
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أمام الكونجرس تعاون المملكة والامارات لضمان سلامة المدنيين والبنية التحتية في اليمن
أبرز المواد
 مدير مشروع الجينوم السعودي يزور وحدة التشخيص الجزيئي
منطقة حائل
محافظ بيشة يجدد “هويته” بعربة الأحوال المتنقلة بمهرجان صفري بيشة

محافظ بيشة يجدد “هويته” بعربة الأحوال المتنقلة بمهرجان صفري بيشة

منطقة عسير
صحة بيشة تقيم الملتقى الأولى مع القطاع الصحي الخاص

صحة بيشة تقيم الملتقى الأولى مع القطاع الصحي الخاص

منطقة عسير
تدخل طبي ناجح لإنقاذ كلية طفل في نجران

تدخل طبي ناجح لإنقاذ كلية طفل في نجران

منطقة نجران
مكافحة التبغ بعسير تكشف حيل المخالفين وتطبق الغرامات عليهم بصرامة

مكافحة التبغ بعسير تكشف حيل المخالفين وتطبق الغرامات عليهم بصرامة

منطقة عسير

محافظ بيشة يجدد “هويته” بعربة الأحوال المتنقلة بمهرجان صفري بيشة

محافظ بيشة يجدد “هويته” بعربة الأحوال المتنقلة بمهرجان صفري بيشة
http://almnatiq.net/?p=630596
المناطق - بيشة

اطلع محافظ بيشة المشرف العام على مهرجان صفري بيشة، على خدمات الوحدة المتنقلة للإدارة العامة للأحوال، بحضور مدير أحوال محافظة بيشة حسين بن عبدالله الشهراني
واستمع سعادته لشرح مفصل من مدير أحوال بيشة عن خدمات الوحدة المتنقلة بصفة خاصة وعن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأحوال المدنية، ثم قام سعادته بتجديد هويته الوطنية من عربة الأحوال المتنقلة. وأثنى المحافظ على ما تحقق من تطور نوعي في الأحوال المدنية والخدمات التي تقدمها، مثمناً جهود العاملين على هذه الخدمات.
الجدير بالذكر بان العربة المتنقلة تقدم خدماتها لكافة زوار المهرجان وذوي الاحتياجات الخاصة وتقدم الوحدة خدماتها عبر عربتين متنقلتين تشمل خدمات للرجال والنساء بخصوصية تامة .

روابط ذات صلة

صحة بيشة تقيم الملتقى الأولى مع القطاع الصحي الخاص

صحة بيشة تقيم الملتقى الأولى مع القطاع الصحي الخاص
مكافحة التبغ بعسير تكشف حيل المخالفين وتطبق الغرامات عليهم بصرامة

مكافحة التبغ بعسير تكشف حيل المخالفين وتطبق الغرامات عليهم بصرامة
مدير تعليم عسير يزور ” بر أبها “

مدير تعليم عسير يزور ” بر أبها “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*