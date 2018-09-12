محافظ بيشة يجدد “هويته” بعربة الأحوال المتنقلة بمهرجان صفري بيشة

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اطلع محافظ بيشة المشرف العام على مهرجان صفري بيشة، على خدمات الوحدة المتنقلة للإدارة العامة للأحوال، بحضور مدير أحوال محافظة بيشة حسين بن عبدالله الشهراني

واستمع سعادته لشرح مفصل من مدير أحوال بيشة عن خدمات الوحدة المتنقلة بصفة خاصة وعن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأحوال المدنية، ثم قام سعادته بتجديد هويته الوطنية من عربة الأحوال المتنقلة. وأثنى المحافظ على ما تحقق من تطور نوعي في الأحوال المدنية والخدمات التي تقدمها، مثمناً جهود العاملين على هذه الخدمات.

الجدير بالذكر بان العربة المتنقلة تقدم خدماتها لكافة زوار المهرجان وذوي الاحتياجات الخاصة وتقدم الوحدة خدماتها عبر عربتين متنقلتين تشمل خدمات للرجال والنساء بخصوصية تامة .